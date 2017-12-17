Amman-New York uçuşu sırasında Kudüs üzerinden geçerken ''Filistin'in başkenti Kudüs üzerindeyiz'' anonsu yapan ve ABD'de gözaltına alınan Ürdünlü pilot, ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

Amman-New York uçuşu sırasında Kudüs'ün üzerinden geçerken 'Filistin'in başkenti Kudüs üzerinde uçuyoruz' anonsu yapan Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu Yusuf Al-Dajah, Ürdünlüler tarafından havaalanında kahraman gibi karşılandı.

HAVADAKİ ANONSU TAKDİR TOPLAMIŞTI

Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu Yusuf Al-Dajah, Kraliçe Aliya Havalimanı'nda Ürdün Parlamentosu üyeleri ve Ürdün halkı tarafından sevinçle karşılandı. Ürdün'de sevinç gösterileriyle karşılanan kaptan pilot havaalanında yaptığı açıklamada, "Filistin'in başkenti Kudüs'ten Kraliçe Aliya Havalimanına geldik. Kudüs için savaşmalıyız. Kudüs için şehit olacağız. Kudüs ve Filistin için savaşan Kral Abdullah'ı desteklemeliyiz. Yaşasın özgür Filistin" dedi.

' 'FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ KUDÜS ÜZERİNDE UÇUYORUZ"

Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu, Amman-New York seferi sırasında yolculara Arapça ve İngilizce olarak, "Uçağımız şimdi Filistin'in başkenti Kudüs üzerinde uçuyor" anonsunu yapmıştı. Kaptan pilot, yolculara yaptığı selamlama konuşmasında, Kraliçe Aliya Havaalanı'ndan Kennedy Havaalanı'na yapacağımız yolculukta, uçağın Filistin devletinin başkenti Kudüs'ten geçeceğini söyleyerek, "Bugünkü yolculukta inşallah, Aliya Havaalanı'ndan hareket eden uçağımız Filistin topraklarına girecek ve Filistin devletinin başkenti Kudüs'ten başlayarak Filistin'in batı kıyılarından geçerek Akdeniz'e girecek" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: haberinburada