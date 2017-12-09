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Kudüs Pankartına Koştular! Galatasaray'da Secdeli Gol Sevinci
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Kudüs pankartına koştular! Galatasaray'da secdeli gol sevinci

KUDÜS PANKARTINA KOŞTULAR! GALATASARAY'DA SECDELİ GOL SEVİNCİ

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, attığı galibiyet golünün ardından Yasin Öztekin ve Feghouli ile birlikte 'Kudüs' pankartının önünde secde etti.

Tarih : 09 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Kudüs Pankartına Koştular! Galatasaray'da Secdeli Gol Sevinci(10/10)6

Galatasaray'ın, sahasında Akhisarspor'u ağırladığı maçta adeta gol düellosu yaşandı.

GALATASARAY KÜLLERİNDEN DOĞDU

İlk yarı 2-0 geriye düşen ve soyunma odasına büyük moral bozukluğu ile giden Galatasaray, ikinci yarıda sahaya döndüğünde adete küllerinden yeniden doğdu.

67'DEN SONRA İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ DEVAM ETTİ

Peş peşe iki golle beraberliği yakalayan Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında baskıyı bir an bile düşürmedi.

67. dakikada Gomis'in kırmızı kart görmesiyle rakibi gibi 10 kişi kalan Galatasaray, 3. golü ise 70. dakikada buldu.

BELHANDA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Sağ kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda yerden sert bir şutla takımını öne geçirdi.

KUDÜS PANKARTI ÖNÜNDE SECDE ETTİLER

Faslı Müslüman futbolcu, attığı galibiyet golünün ardından tribünlerdeki Kudüs pankartının olduğu bölüme koşarak Yasin Öztekin ve Feghouli ile birlikte secde etti. O anlar hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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