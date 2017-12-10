KUDÜS PROTESTOLARINDA YARALANAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 231'E YÜKSELDİ
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda yaralananların sayısı 231'e yükseldi.
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda yaralanan Filistinlilerin sayısının 231'e yükseldiği bildirildi.
20 NOKTADA ÇATIŞMA ÇIKTI
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde 12, işgal altındaki Batı Şeria'da gösterilerin adresi Ramallah, Beytullahim, Tulkerim ve Nablus kentleri ile İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 219 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 20 noktada çatışma çıktığı ifade edildi.
13 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA
Yaklaşık 600 Filistinlinin, Batı Şeria'daki çatışma noktalarında İsrail askerlerine taş attığı ve araç lastiklerini ateşe verdikleri kaydedilen açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ise İsrail askerleri ile yaklaşık 450 Filistinli arasında olaylar çıktığı bildirildi.
İsrail polisinden işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklamada 13 Filistinlinin gözaltına alındığı, 4 İsrail polisinin hafif yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde 12, Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim ile Tulkerim kentlerinde 48, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında da 32 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.
KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
ABD, KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIYAN İLK ÜLKE
ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.
Kaynak: haberinburada
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