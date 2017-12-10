Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir." diye konuştu.

"YALNIZ KALSA DAHİ TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜ DEĞİŞMEYECEK"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin "Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bundan sonra zikzak çizmeden, net ve açık politikaların sahibi olmaya ve bunu savunmaya Türkiye devam edecektir. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir." diye konuştu.

"KINAMADAN ÖTE BİR TUTUMUN ORTAYA ÇIKMASI LAZIM"

Olağanüstü toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatının alacağı kararla ilgili de konuşan Bozdağ, "Kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması lazım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada