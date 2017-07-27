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Kudüslü Alimler'den Mescid-İ Aksa'ya Girme Çağrısı
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KUDÜSLÜ ALİMLER'DEN MESCİD-İ AKSA'YA GİRME ÇAĞRISI


Kudüslü Alimler'den Mescid-i Aksa'ya Girme Çağrısı
Tarih : 27 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Kudüslü Alimler'den Mescid-İ Aksa'ya Girme Çağrısı(9/10)5

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı. Kudüslü alimler, halka Mescid-i Aksa'ya girme çağrısı yaptı.

Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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