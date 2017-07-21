KUDÜS'TE 'ÖFKE CUMASI': İSRAİL POLİSİNDEN 50 YAŞ ALTI ERKEKLERE YASAK!
Geçtiğimiz Cuma'dan bu yana Mescid-i Aksa geriliminin sürdüğü Kudüs'te Müslümanlar bugünü 'öfke cuması' ilan ederken, İsrail polisi yeni güvenlik önlemlerini açıkladı.
Kudüs'te 14 Temmuz Cuma günü, İsrail polisine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 3 Filistinlinin ve 2 İsrail polisinin hayatını kaybettiği olayların ardından yükselen gerilim devam ediyor.
MESCİD-İ AKSA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Girişine konulan metal dedektörler nedeniyle Filistinlilerin Aslanlı Kapı'da namaz kıldığı Mescid-i Aksa'da Cuma namazı nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı.
PROTESTOCULAR CUMA GÜNÜNÜ 'ÖFKE GÜNÜ' İLAN ETTİ
Müslüman liderler ve Filistinli politikacılar, yeni güvenlik politikalarını protesto etmek için Cuma gününü 'öfke günü' ilan etti.
İBADETHANELER SADECE KADINLARA VE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERE AÇIK
İsrail polisi ise 'Eski Şehir'deki güvenlik önlemlerini arttırırken, ibadethaneye girişleri kadınlar ve 50 yaşın üzerindeki erkeklerle sınırladı. Polisin, bölgeye Müslümanları taşıyan otobüsleri engellemek için bazı yollara barikat kurduğu belirtildi. Polis sözcüsü, "Polise, aynı anda Cuma namazının ve güvenlik önlemlerinin uygulanabilmesini sağlamak için koordine oluyor" açıklamasını yaptı.
MESCİD-İ AKSA KRİZİ İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin yarattığı krizi çözmek için birçok lider devreye girmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmüş, ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler'in İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinde görev yapan özel koordinatörü Nickolay Mladenov, taraflara itidal tavsiyesinde bulunmuş, Beyaz Saray ise çözüm çağrısı yapmıştı.
NETANYAHU'DAN DEDEKTÖR KARARI
Ancak gece geç saatlerde güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, metal dedektörlerin kalması kararını verdi. Yetkililer, dedektörlerin bölgeye silah sokulamaması için gerekli olduğunu söyledi. Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinden yapılan açıklamada, "Polis, güvenliği ve kamu düzenini korurken kutsal mekanlara serbest girişi sağlamak için istediği kararı almakla yetkilendirilmiştir" ifadesini kullanıldı.
(KAYNAK: HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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