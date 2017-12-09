ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Kudüs'ün statüsüyle ilgili tartışmalar da yeniden dünyanın gündemine geldi. Bu sorunun cevabı ise 400 yıl Kudüs'ü elinde bulunduran Osmanlı'nın tapu kayıt defterlerinde saklı.

Kudüs'ün mülkiyet kayıtları bağlamında tek olma özelliği taşıyan kayıtlar ise şu an Türkiye'nin elinde bulunuyor.

OSMANLI 400 YIL BOYUNCA KAYIT ALTINA ALDI

1516'da Yavuz Sultan Selim'in fethettiği tarihten, 1917'ye kadar 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti Kudüs'ün her karışını kayıt altına aldı. Her bir mülk tek tek zabıt defterlerine işlendi.KAYITLAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Osmanlı'nın tutuğu kayıtlar bugün Türkiye'nin elinde bulunuyor. Türkiye'nin elinde bulunan tapu kayıtları ise tüm dünya tarafından başvurulacak geçerliliği olan tek belgeler.

Belgeler bugün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğünde saklanıyor.TÜRKİYE'NİN 30 BİN DÖNÜM TOPRAĞI BULUNUYOR

Tapu kayıtları arasında 2'nci Abdülhamid'e ait tapular da yer alıyor. Kayıtlara göre Sultan Abdülhamid'in Kudüs'te 2 tane mülkü bulunuyor. 2 arsanın toplam büyüklüğü ise 30 bin dönüm.

Yani tapu kayıtlarına göre Kudüs'te halen 30 bin dönüm Türk toprağı var.

Kaynak: haberinburada