Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi
Mersin'de 32 Askere, Fetö'nün Mahrem İmamı Şüphesiyle Gözaltı
Meral Akşener'e Diyarbakır'da Türkçe, Kürtçe Ve Zazaca Pankartla Karşılama
Fenerbahçe'de Janssen Oyuna Devam Edemedi
Angelina İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı
Tsk: 2'si Sözde Yönetici 20 Terörist Öldürüldü
Bursaspor Taraftarından Muhteşem Koreografi
Fener'i Eleyen Takım, Avrupa Liginin En Kötüsü Oldu
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye Çok Sert Cevap: Hadlerini Bilsinler
Taraftar Yabancı Madde Attı, Volkan Demirel Çıldırdı: Atın, Atın
İsrail'den Müslümanları Çok Kızdıracak Bir Hamle Daha
Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
Erdoğan Davet Etti, Putin Türkiye'ye Geliyor! Masada Kudüs Var
Kudüs'ün Tapuları Türkiye'nin Elinde! Şehirde 30 Bin Dönüm Türk Arazisi Var
Batman'da Ptt Araçlarına Bombalı Saldırı
Buzları Eritecek Açıklama! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tam Destek
Avcılar Özel Kuvvetlerde Görevli Astsubayı Ölü Halde Buldu
50 Kişi Kahvehane Bastı, Ortalık Savaş Alanına Döndü!
Gülben'e Giden Mesajlar Pahalıya Patladı! 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Kralın Eski Damadını Da Taciz Etmiş: Testislerimi Avuçladı!

KUDÜS'ÜN TAPULARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE! ŞEHİRDE 30 BİN DÖNÜM TÜRK ARAZİSİ VAR


Kudüs'ün Tapuları Türkiye'nin Elinde! Şehirde 30 Bin Dönüm Türk Arazisi Var
Tarih : 09 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Kudüs'ün Tapuları Türkiye'nin Elinde! Şehirde 30 Bin Dönüm Türk Arazisi Var(10/10)6

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Kudüs'ün statüsüyle ilgili tartışmalar da yeniden dünyanın gündemine geldi. Bu sorunun cevabı ise 400 yıl Kudüs'ü elinde bulunduran Osmanlı'nın tapu kayıt defterlerinde saklı.

Kudüs'ün mülkiyet kayıtları bağlamında tek olma özelliği taşıyan kayıtlar ise şu an Türkiye'nin elinde bulunuyor.

OSMANLI 400 YIL BOYUNCA KAYIT ALTINA ALDI

1516'da Yavuz Sultan Selim'in fethettiği tarihten, 1917'ye kadar 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti Kudüs'ün her karışını kayıt altına aldı. Her bir mülk tek tek zabıt defterlerine işlendi.KAYITLAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Osmanlı'nın tutuğu kayıtlar bugün Türkiye'nin elinde bulunuyor. Türkiye'nin elinde bulunan tapu kayıtları ise tüm dünya tarafından başvurulacak geçerliliği olan tek belgeler.

Belgeler bugün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğünde saklanıyor.TÜRKİYE'NİN 30 BİN DÖNÜM TOPRAĞI BULUNUYOR

Tapu kayıtları arasında 2'nci Abdülhamid'e ait tapular da yer alıyor. Kayıtlara göre Sultan Abdülhamid'in Kudüs'te 2 tane mülkü bulunuyor. 2 arsanın toplam büyüklüğü ise 30 bin dönüm.

Yani tapu kayıtlarına göre Kudüs'te halen 30 bin dönüm Türk toprağı var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kudüs  Ün  Tapuları  Türkiye  Nin  Elinde  Şehirde  30  Bin  Dönüm  Türk  
Arazisi  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER