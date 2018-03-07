Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Kaçak Mahkumu Yakalamaya Giden Polise Saldırı: 7 Yaralı!
Ege Korkutan Deprem! Tatil Beldesi 4 Şiddetinde Sallandı
Kılıçdaroğlu'nun 'işkencede Ölüm' İddiasına Yalanlama!

Kuduz kedi paniği! Mahalle 6 ay karantinaya alındı

KUDUZ KEDİ PANİĞİ! MAHALLE 6 AY KARANTİNAYA ALINDI

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bağcılı Mahallesi'nde 2 kadın ve 1 inek, kuduz bir kedinin saldırısına uğradı. Mahalle 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Tarih : 07 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Kuduz Kedi Paniği! Mahalle 6 Ay Karantinaya Alındı(7/10)3

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bağcılı Mahallesi'nde yaşayan Nuray Avcı evlerinin önünde bulunan kömürlük kapısını açınca içerde bulunan ve kuduz olduğu belirlenen bir kedinin saldırısına uğradı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan kedi aynı mahallede bulunan Özlem Urgancı'ya ve bir ineğe daha saldırdı. Kedinin saldırısına uğrayan iki kadına kuduz aşısı yapılırken, inek Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından itlaf edildi.

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sunay Güler yaptığı açıklamada, "İlçemizin en uzak mahallelerinden olan Bağcılı mahallemizde bir kedinin 2 kadın ile bir ineğe saldırdığını öğrendik. Ekiplerimiz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Saldırıda bulunan kedinin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından kedinin saldırısına uğrayan 2 kadına kuduz aşılarını yaptırdık. Ölen kediyi ekiplerimiz İzmir Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne giderek teslim etti. Kedide kuduz tespit edilmesinin ardından Bağcılı Mahallemize 6 ay boyunca hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak mahalleyi karantina altına alındı. Ekiplerimiz Mahalle içerisinde bulunan tüm hayvanlara kuduz aşılarını yapacaklar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuduz  Kedi  Paniği  Mahalle  6  Ay  Karantinaya  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER