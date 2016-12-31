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kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat!

KULAĞINDAN CEP TELEFONUNU DÜŞÜRMEYENLER DİKKAT!

Kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat elektromanyetik radyasyonun beyin tümörlerine neden olduğunu söyledi.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:12
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Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu: "Yapılan çalışmalarla iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde 2.4 oranında artış görüldü. Konuşmak yerine mesaj gönderin. Şu anda zararlı sonuçları görmüyorsunuz ama 5-10 yıl sonra sinir tümörleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz.



Ayrıca cep telefonlarından yayılan radyasyon kanser, dikkat eksikliği, migren, Parkinson, uyku bozukluğu ve kalpte ritim bozukluğuna yol açıyor."



 



kaynak:sabah








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