

Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu: "Yapılan çalışmalarla iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde 2.4 oranında artış görüldü. Konuşmak yerine mesaj gönderin. Şu anda zararlı sonuçları görmüyorsunuz ama 5-10 yıl sonra sinir tümörleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz.



Ayrıca cep telefonlarından yayılan radyasyon kanser, dikkat eksikliği, migren, Parkinson, uyku bozukluğu ve kalpte ritim bozukluğuna yol açıyor."







kaynak:sabah