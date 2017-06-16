Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik
Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
Göztepe'den Lucescu Bombası!
Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'e Tutuklama Talebi
Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Para Oldu?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor
Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Son Dakika: Londra'da Alarm
Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi
Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Instagram'a Türk Rakip Geliyor
Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu

kulak çınlaması deyip geçmeyin!

KULAK ÇINLAMASI DEYİP GEÇMEYİN!

Prof. Dr. Hakan Coşkun, kulak çınlamasının nadir de olsa iç kulak tümörünün belirtisi olabileceğini söyledi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 12:32
Puan Ver : Kulak Çınlaması Deyip Geçmeyin!(5/10)2


Kulak çınlamasının ortamda herhangi bir ses yokken kişinin uğultu, üfleme ve vızıltı gibi çok değişik ve farklı sesleri algılaması durumu olduğunu anlattı.



10 kişiden birinin kulak çınlaması rahatsızlığı yaşadığını, yaş ilerledikçe bunun görülme sıklığının arttığını aktaran Coşkun, kulak çınlamasının çocukları da etkilediğini, daha çok yetişkinlerde görüldüğünü kaydetti.



Kulak çınlamasının çok nadiren ciddi nedenleri olacağını vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti: "Çınlamaya sahip çoğu kişide bu şikayet önemli bir sebebe bağlı olmayan bir durum olarak ortaya çıkar, yani nadiren bir başka hastalığın belirtisi olur ama kulak çınlaması nadir de olsa iç kulak tümörünün belirtisi olabilir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kulak  Çınlaması  Deyip  Geçmeyin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER