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kulak temizleme çubuğu kullananlar dikkat!

KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞU KULLANANLAR DİKKAT!

KBB Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Kıroğlu, kulak temizleme çubuklarının sağlığa zarar verdiğini söyledi

Tarih : 03 Ocak 2017, 14:57
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Duş sonrası pamuk sarılı çubuklarla kulakların temizlenmesinin yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Mete Kıroğlu, bunun sağlık açısından doğru bir davranış olmadığını kaydetti.



Kıroğlu, "Çubuklar dış kulak yolundaki yararlı olan koruyucu salgıyı alıp iltihap oluşmasını kolaylaştırır. Temizlik yapmaya çalışırken kulaklarına daha çok zarar veriyorlar.



Çünkü bu çubuklar kullanılırken, 'buşon' denilen kulaktaki iri kirler de farkında olmadan ileri doğru itilerek kulak zarına yapıştırılıyor.



Kulağınız ıslaksa ve bundan rahatsızlık duyuyorsanız havlu yardımıyla kurutabilirsiniz, çubuklardan uzak durun" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kulak  Temizleme  Çubuğu  Kullananlar  Dikkat    haber

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