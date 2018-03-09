KULAKLARINDAN GİREN KARINCALAR GÖZLERİNDEN ÇIKIYOR
Hindistan'da gözlerinden karınca çıkan kızlarını hastaneye götüren aile, karıncaların kulaktan girdiğini öğrenince şaşkına döndü. 11 yaşındaki çocuğun tedavisi başlamasına rağmen gözlerinden karıncalar çıkmaya devam ediyor.
Hindistan'da 11 yaşındaki bir kız öğrencinin gözlerinden karıncalar çıktı. Uyku sırasında küçük kızın gözüne girdiği düşünülen karıncaları temizleyen doktorlar şaşırtan bir gerçekle karşılaştı.
KULAKTAN GİRİP GÖZDEN ÇIKIYORLAR
Hindistan, Belthangady'deki Nellingeri köyünde yaşayan Ashwini isimli çocuğun ailesi başta durumu önemsemese de karıncaların çıkmaya devam ettiğini görünce hastaneye başvurdu. Doktorların tespit ettiğine göre karıncalar çocuğun kulağından içeri girmişti.
GÜNDE 5-6 TANE ÇIKIYOR
Çeşitli ilaçlar yazılarak evine gönderilen Ashwini'nin gözlerinden günlük olarak 5-6 karıncanın çıkmaya devam ettiği, son 10 günde 60 kadar ölü karıncanın gözlerinden çıktığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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