

Zil ya da kulakta çınlama sesi, ağrı, baş dönmesi, zor işitme, kulak iltihabı ve denge sorunu gibi semptomlar, kulaklarınızda bir sorun olduğunun habercisi olabilir. Bu semptomların erkenden fark edilip dikkate alınması gerekir.



Kulaklarınızı dikkatle dinleyerek ani işitme kayıplarına karşı önlem alabilir, ağrılı enfeksiyonlardan ve kulak rahatsızlıklarından korunabilirsiniz.



Kulaktaki semptomlar, genellikle işitme kayıplarına yol açar. Tipik işitme kaybı, artık çevrenizdeki hiçbir sesi duymamanız demek değildir; tanısı koyulmamış diyabet veya gizli tümörler gibi vücuttaki pek çok hayati hastalığın habercisi de olabilir. Yapılan araştırmalara göre; işitme kaybı olan insanlarda Alzheimer ve Demans (Bunama) hastalıkları gözlenmiş. Peki kulak hastalıklarının semptomları neler? İşte o tuhaf işaretler:







YAŞ FAKTÖRÜ



İşitme, yaşın ilerlemesiylebirliktedaha zayıf bir halalır. Amerika'dayapılan bir araştırmayagöre; 65-74 yaş arasındaki her üç kişiden birinde işitme kaybına rastlanmış. 75 yaş üzerindeki insanların ise neredeyse yarısının işitme güçlüğü çektiği belirtilmiş.







kaynak:sabah