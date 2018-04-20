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Kulisleri hareketlendiren görüşme! Bir araya geliyorlar

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN GÖRÜŞME! BİR ARAYA GELİYORLAR

Son dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15.00'de CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile bir araya gelecek.

Tarih : 20 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Kulisleri Hareketlendiren Görüşme! Bir Araya Geliyorlar(9/10)5

Erken seçimin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrası CHP'de sıcak gelişmeler yalanıyor. Partinin cumhurbaşkanlığı için adayı henüz netleşmedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15.00'de CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile bir araya gelecek.

RANDEVU TALEBİ İNCE'DEN GELDİ

Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti.

Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

ADAYLIK GÖRÜŞMESİ Mİ?

Kabülde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ÖZTÜRK YILMAZ "ADAYIM" DEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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