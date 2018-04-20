KULİSLERİ HAREKETLENDİREN GÖRÜŞME! BİR ARAYA GELİYORLAR
Son dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15.00'de CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile bir araya gelecek.
Erken seçimin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrası CHP'de sıcak gelişmeler yalanıyor. Partinin cumhurbaşkanlığı için adayı henüz netleşmedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15.00'de CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile bir araya gelecek.
RANDEVU TALEBİ İNCE'DEN GELDİ
Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti.
Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.
İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.
ADAYLIK GÖRÜŞMESİ Mİ?
Kabülde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
ÖZTÜRK YILMAZ "ADAYIM" DEDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım" demişti.
Kaynak: haberinburada
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