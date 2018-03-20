Tüm dünyada 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta yayınlanan bir belge nedeniyle zor günler geçiriyor. Hafta sonu New York Times gazetesinde yayınlanan haberde Facebook'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmış, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg büyük tepki toplamıştı. Facebook'un "sorumsuz" davranışına tepki gösteren bir grup sosyal medya kullanıcısı ise "Facebook'u sil" etiketi ile yeni bir kampanya başlattı.

MİLYONLARCA DOLAR ZARAR ETTİ

Twitter ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen kampanyada sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un kurucusu 33 yaşındaki Mark Zuckerberg'e tepki göstererek diğer kullanıcıları da Facebook'u kapatma konusunda teşvik ediyor. Şimdiye kadar binlerce kullanıcı hesabını sildiğini duyururken, Facebook hisseleri 3 günde yüzde 5'den fazla düşerek Zuckerberg'in milyarlarca dolar zarar etmesine neden oldu.

Kaynak: haberinburada