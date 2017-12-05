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Küllerinden Doğan Ankaragücü, Süper Lige Göz Kırpıyor

KÜLLERİNDEN DOĞAN ANKARAGÜCÜ, SÜPER LİGE GÖZ KIRPIYOR

Son 10 maçta aldığı 9 galibiyetle 1. Ligin zirvesine çıkan Ankaragücü, tekrar Süper Lige yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Tarih : 05 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Küllerinden Doğan Ankaragücü, Süper Lige Göz Kırpıyor(10/10)6

Türk futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve temelleri 31 Ağustos 1910 tarihinde atılan Ankaragücü, yeni bir uyanış içine girdi. 1980-1981 yılında 2. Lig'de şampiyon olamamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-lacivertliler, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in takımı 1. Lig'de görme isteğiyle birlikte en üst seviyede mücadele etmeye başladı.

DİBİ GÖRDÜLER

31 yıl boyunca yer aldığı şimdinin Süper Ligi'nden 2011-2012 yılında TFF 1. Lig'e düşen başkent ekibi, henüz bu şoku atlatamadan bir sene sonra da 2. Lig'e geriledi. 4 sene boyunca burada kalan Ankaragücü, 2013-2014 sezonunda ligin normal sezonunu 3. sırada bitirmesine rağmen bir üst lige çıkmayı Play-off'larda kaybetti. Bu dönemde maddi ve manevi çeşitli zorluklarla da mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sonraki iki senede de ligi 9. sırada tamamladı.

SEZON RÜYA GİBİ BAŞLADI

2016-2017 sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde giren Ankaragücü, aslında rüya gibi geçecek bir senenin de başlangıcını yapmıştı. Son iki sezonda orta sıralarda yer almasına rağmen yeni döneme hızlı giren başkent takımı, 34 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 72 puanla en yakın rakibine tam 7 puan fark attı ve 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

İSMAİL KARTAL'LA SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET

4 yıldan sonra tekrar top koşturacağı TFF 1. Lig'de etkili olmak isteyen Ankaragücü, takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. İlk 4 maçta istediği sonuçları alamayan Kartal ve takımı, söz konusu haftalardan sonra oynadığı 10 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Son olarak hafta sonu sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek 30 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, sezon sonu şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Ankaragücü, bu performansında uzaklaşmadan sezon sonu mutlu sona ulaşması halinde tam 6 sezonluk aradan sonra tekrar Süper Lig'de oynama şansını da yakalamış olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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