

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısı karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ve gazilerin verildiği Beştepe'deki külliye karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılması kararlaştırıldı.







kaynak:haber7