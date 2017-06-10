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KÜLLİYE KARŞISINA '15 TEMMUZ MİLLİ MÜCADELE ANITI'


KÜLLİYE KARŞISINA '15 TEMMUZ MİLLİ MÜCADELE ANITI'
Tarih : 10 Haziran 2017, 14:54
Puan Ver : Külliye Karşısına '15 Temmuz Milli Mücadele Anıtı'(5/10)7


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısı karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ve gazilerin verildiği Beştepe'deki külliye karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılması kararlaştırıldı.



 



kaynak:haber7








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