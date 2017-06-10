KÜLLİYE KARŞISINA '15 TEMMUZ MİLLİ MÜCADELE ANITI'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısı karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ve gazilerin verildiği Beştepe'deki külliye karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılması kararlaştırıldı.
kaynak:haber7
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar