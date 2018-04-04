İsveç'te 3 Büyükelçiliğin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı: 14 Yaralı
Ve Ronaldo Sessizliğini Bozdu: Kariyerimin En İyisiydi
Kulüpler Birliği Vakfından Euro 2024 Adaylığına Tam Destek
Beşiktaşlı Talisca'ya İspanya'dan Dev Talip!
Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması: Deaş'la Mücadele Sonlandırılacak
İşte Zlatan Farkı! 100 Milyonu Reddedip 3 Milyona İmza Attı
Çin'de Korkunç Olay! Futbolcu, Rakibinin Kulağını Kopardı
Cenk Tosun'dan Olay İtiraf: Tüylerim Diken Diken Oldu
Kız Çocuğunu Kaçırmaya Kalkışan Sapık, Daha Önce 5 Kez Aynı Suçu İşlemiş
Zülfikar Kılıcıyla Gündeme Gelen Vali Böyle Emekli Oldu!
Tek Dersten Kaldı, Bu Sayede Son Model Otomobil Kazandı
Ahlaksız Öğretmen, Önce Taciz Etti Sonra 'aynı Odada Duş Alalım' Dedi
Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
Golf Deliği İle İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi
Abd Suriye'den Çekilme Konusunda Kararını Verdi
Rusya'da Bir Haftada İkinci Avm Yangını: Ölü Ve Yaralılar Var
İlk Kez Ortaya Çıktı! İşte Tosun'un Gizemli Ağabeyi
Uzmanlar Kahvaltısını Poğaça İle Yapanları Uyardı! İşte Nedeni
Üçlü Suriye Zirvesi Sonrası Ruhani Abd'yi Topa Tuttu: Deaş Kalıcı Olsun İstiyorlar

Kulüpler Birliği Vakfından EURO 2024 Adaylığına Tam Destek

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFINDAN EURO 2024 ADAYLIĞINA TAM DESTEK

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına tam destek verdi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Kulüpler Birliği Vakfından Euro 2024 Adaylığına Tam Destek(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Türkiye'nin UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

Birliğin Maslak'taki ofisinde Fikret Orman başkanlığında yapılan toplantıya TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Türkiye'nin UEFA EURO 2024 Tanıtım Elçisi Barış Telli katıldı.

SUNUM, ERSİN DÜZEN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve üyelere, Türkiye'nin adaylık çalışmalarıyla ile ilgili UEFA EURO 2024 adaylık Basın Danışmanı Ersin Düzen tarafından çok detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Servet Yardımcı, Başkan Fikret Orman ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerine üzerinde Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık logosu bulunan Milli Takım forması takdim etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ve üyeler de Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık sloganı "Birlikte Paylaşalım-Share Together" yazılı atkılarla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığımıza tam desteklerini deklare ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kulüpler  Birliği  Vakfından  Euro  2024  Adaylığına  Tam  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER