KUM FIRTINASINDA FACİANIN BOYUTLARI BÜYÜYOR: ÖLÜ SAYISI 125'İ GEÇTİ
Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan kum fırtınasında ölenlerin sayısı 125'i geçti. Pencap, Haryana ve ülkenin orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletlerinde de etkili olan fırtınada bazı evlerin yıkıldığı, ağaçlarla elektrik direklerinin devrildiği ve bazı çiftlik hayvanlarının telef olduğu bildirildi.
ÇOĞU VATANDAŞ YIKILAN EVLERDE CAN VERDİ
Ölenlerden çoğunun, şiddetli fırtınaya ve yıldırım düşmesine bağlı yıkılan evlerde can verdiği bildirildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
"DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"
Modi, "Hindistan'ın çeşitli yerlerinde kum fırtınasının neden olduğu can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Başbakan Modi, yetkililere, ilgili eyalet hükümetleriyle iş birliği içinde afetten etkilenenlere yardım etmeleri talimatını verdiğini belirtti.
HAVA DAHA DA KÖTÜLEŞECEK
Ölü sayısının artmasından endişe eden yetkililer, hava şartlarının daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.
Diğer yandan, şiddetli yağışların ve kum fırtınasının etkili olduğu başkent Yeni Delhi'de, kötü hava koşulları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken 15 uçak farklı havaalanlarına yönlendirilmişti.
Hindistan'ın kuzeyinde yaz aylarında sıklıkla görülen kum fırtınalarında bu denli can kaybına nadir rastlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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