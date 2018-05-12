Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşayı tebrik ederek, "30 yıl sonra ilk defa küme düştük. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Gerek teknik ekip gerek oyuncular ders çıkarmalıyız. 8 puanlı bir takımın 10 maçlık seriyle tutmakta başarıydı. Muhalefet ve saldırıya verilen mücadele az değildi. Hırsızlık yapmadık çalıştık. Özür dilenecek bir durum yok. Bu sene küme düştük. Çok değil Başakşehir küme düştü şimdi şampiyonluğa oynuyor. Çok futbolcu odaklı konuşmayan birisiyim ve arkasından da konuşmam" dedi.

"BÖYLE VURDUMDUYMAZLIK OLMAZ"

Geçen hafta Pogba'nın oyundan çıkması ve ardından yaşananlar ile ilgili olarak ise Özat, "Doğru olmadığını söyledim. O gün Pogba'nın üstüne koşanlar Ahmet'in de üstüne koşsunlar. 35. dakikada kart gören Ahmet, ikinci sarı kartı görerek çıktı. Böyle vurdumduymazlık olmaz. İnşallah hepsinin vicdanı rahattır. Oyuncularımın birçoğuna teşekkür ediyorum. Bu kulübü parçalamaya çalışıyorlar. Bütün amaç kulübü ele geçirmek demiştim. Geçen sene 8. olunca göze batmadı. İnce bir çizginin üzerindeyiz. Kulüpte hatalarından ders çıkarmalı. Bu kulüp Cavcav ailesinin kulübü. Gönlüm kalbim her zaman bu kulüpten yana. Onlardan istirhamım kulübü ele geçirmek isteyenlerle değil bağlı olanlarla devam etmeliler. Zaman her şeyin ilacı. Hayat devam ediyor. Namusumuzla çalıştık" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE KALKAN BİZ OLDUK"

Geçen hafta bıraktığını belirten Ümit Özat, "Başkan 2 maç kaldı devam ediyorsun dedi. Kaçıp gidecek bir durum yok. Yorulduk ve yıprandık. Oğlum 4 hafta önce mesaj attı 14 haftadır görmüyorsun bizi. Senin kendine getirdiğin hale bak diye mesaj attı. Her şeye kalkan biz olduk. Bu kulüp için her şeyi yaparım. Burada olsam da olmasam da. Lig bitti biraz dinlenmek çocuklarıma vakit ayırmak istiyorum. Ondan sonra hayırlısı" şeklinde konuştu.

"YÜZLERİNE SÖYLEMEDİĞİM BİR ŞEYİ KONUŞMAM"

Yüzlerine söylemediği bir şeyi futbolcuların arkasından konuşmadığını belirten Özat, "Ben 14 hafta izin yapmadım. Kazanırken de kaybederken de. Vicdani rahatlık içerisindeyim. Daha önce de önerilerimi sunmuştum. Üzüldüğüm tek konu İlhan Cavcav'ın öldüğü günden bu yana ele geçirme çabaları devam ediyor. 3-5 tane kendini bilmezin yaptığı şey. Murat Cavcav iyi bir insan. Diyorlar ki İlhan Cavcav sezonunda küme düştü. Nereden biliyorsunuz kemikleri sızladığını mezarında mıydınız. Önemli olan bir takım şeyleri doğru yapmak. Bugün Cumhurbaşkanı'nın takımı 3 kere küme düştü. Düşerken de Cumhurbaşkanı vardı arkalarında. Kasımpaşa ve Köln de küme düştü. İyi bir yapılanmayla Gençlerbirliği yeniden çıkabilir. Biz 40 kişiyiz ve birbirimizi biliriz. Buradan bir oyuncu alırken umarım bana telefon açarlar" dedi.

Kaynak: haberinburada