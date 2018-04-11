Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!
Trump'ın Tehditlerine Putin'den Cevap Geldi!
Suriye'deki Gerilime İran'da Katıldı: Şam'ın Yanında Yer Alacağız
Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı
Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
Karlov Suikastçısı Altıntaş'ın Fetö Abisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
'bir Anda Göğüslerime Yapıştı, Çığlık Atmaya Başladım'
Rusya: Suriye'de Kimyasal Saldırı Olmadı. Bu Bir Kurgu
Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
Gece Yarısına Kadar Depoları Doldurun Zam Geldi!
Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
Babasının Fotoğrafıyla Yaptığı Paylaşım Olay Oldu
Metrobüs Sapığına Hapis Cezası!
Abd-Rusya Restleşmesi Sonrası Esad, Havaalanı Ve Üslerini Kapattı
Son Dakika! Trump'ın Füze Tehdidi Sonrası Pentagon'dan Şaşırtan Çıkış
Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı
Öğrencilerin Otostopla Bindiği Kamyon Devrildi: 1 Ölü 3 Yaralı
Abd-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Tepki!

Küme düşen tarihi kulüp, parasızlıktan stattaki hurdaları satıyor

KÜME DÜŞEN TARİHİ KULÜP, PARASIZLIKTAN STATTAKİ HURDALARI SATIYOR

2. Lige düşmesi kesinleşen Granmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadında bulunan hurda eşyaları sattı. Kulübün önümüzdeki hafta içinde 400 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

Tarih : 11 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor(5/10)1

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen, içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle tarihi bir uçurumun kenarına gelen Grandmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan hurda eşyaları sattı.

Yaşadığı krizleri aşamayıp borçları yüzünden FIFA kıskacında olan siyah-beyazlılarda eski yönetimlerin döneminden kalma hurdalık malzemeler satışa çıktı. Başkan Gökay Budak'ın, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan eski eşya ve malzemeleri hurdacıya 5 bin 200 TL'e sattığı öğrenildi.

KULÜBÜN 400 BİN TL ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR

Şubat ayında seçildikten sonra ödemelerde güçlük yaşayınca kısa sürede 6 ismin istifa ettiği yönetimin, SGK ve vergi borcu yapılandırılmasının bozulmaması için önümüzdeki günlerde 400 bin TL civarında ödeme yapması gerektiği belirtildi.

Elindeki futbolcuları kaybeden Manisaspor, ligde altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Küme  Düşen  Tarihi  Kulüp  Parasızlıktan  Stattaki  Hurdaları  Satıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER