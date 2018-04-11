KÜME DÜŞEN TARİHİ KULÜP, PARASIZLIKTAN STATTAKİ HURDALARI SATIYOR
2. Lige düşmesi kesinleşen Granmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadında bulunan hurda eşyaları sattı. Kulübün önümüzdeki hafta içinde 400 bin TL ödeme yapması gerekiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen, içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle tarihi bir uçurumun kenarına gelen Grandmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan hurda eşyaları sattı.
Yaşadığı krizleri aşamayıp borçları yüzünden FIFA kıskacında olan siyah-beyazlılarda eski yönetimlerin döneminden kalma hurdalık malzemeler satışa çıktı. Başkan Gökay Budak'ın, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan eski eşya ve malzemeleri hurdacıya 5 bin 200 TL'e sattığı öğrenildi.
KULÜBÜN 400 BİN TL ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR
Şubat ayında seçildikten sonra ödemelerde güçlük yaşayınca kısa sürede 6 ismin istifa ettiği yönetimin, SGK ve vergi borcu yapılandırılmasının bozulmaması için önümüzdeki günlerde 400 bin TL civarında ödeme yapması gerektiği belirtildi.
Elindeki futbolcuları kaybeden Manisaspor, ligde altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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