Finalde Medipol Başakşehir'i penaltılar sonunda yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, 3 milyon 325 bin dolar (yaklaşık 12 milyon TL) ile kupanın en çok gelir elde eden takımı oldu



Türkiye'nin futboldaki en önemli ikinci kupasında 158 takım mücadele ederken 3. ön eleme turundan itibaren para ödülü devreye girdi. Bu turdaki 54 kulübe toplam 1 milyon 521 bin 175 dolar (yaklaşık 6 milyon lira) ödül verildi. Gruplara kalan 32 takım 100 bin dolar giriş parası ve aldıkları sonuçlara göre ödüllendirildi. Son 16'da takımlar, toplam 1 milyon 600 bin dolar ödülün yanı sıra performansa göre toplam 800 bin dolar aldı. Çeyrek finalistlere, toplam 800 bin dolar giriş parası ve 1 milyon 200 bin dolar performans primi verildi. Yarı finalistler, toplam 600 bin dolar ödülün yanı sıra toplam 800 bin doları da aldıkları sonuçlara göre kasasına koydu. Şampiyon, 2 milyon 62 bin 162 dolar, yenilen ise 739 bin 189 dolar aldı.







kaynak:sabah