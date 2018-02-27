KUPA DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacağı bildirildi.
Mücadelenin 4. hakemi ise Özgür Yankaya.
İKİ TAKIM DA 4 KEZ KAZANDI
Fırat Aydınus daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yönetti. İki takım da bu maçlarda 4'er galibiyet aldı.
Kaynak: haberinburada
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