Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacağı bildirildi.

Mücadelenin 4. hakemi ise Özgür Yankaya.

İKİ TAKIM DA 4 KEZ KAZANDI

Fırat Aydınus daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yönetti. İki takım da bu maçlarda 4'er galibiyet aldı.

Kaynak: haberinburada