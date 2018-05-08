Diyarbakır Stadyumu'nda, Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 10 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Dev maçın oynanacağı statta çevre düzenlemesi, saha içi ve soyunma odalarında son çalışmalar yapılıyor. Kupa maçı nedeniyle kent merkezinde bulunan oteller 9-10 Mayıs tarihleri için doldu. Karşılaşmanın biletlerinin ise tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

STADA ÇIKAN BÜTÜN ANA YOLLAR TAMAMLANDI

Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan Diyarbakır Stadyumu, 10 Mayıs tarihinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ile görücüye çıkacak. 33 bin kapasiteli ve UEFA standartlarına uygun olarak dizayn edilen stadyumda, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları son aşamaya geldi. İş makineleri ile çevre düzenleme çalışması devam ederken, stada çıkan ana yollar tamamlandı. Stadyumun ışıklandırması son kez denenirken, her iki kulübün kullanacağı soyunma odaları ve koridorlar da son kez temizlendi. Saha çizgilerinin yarın çizileceği stadyuma kale direkleri de getirildi. Stadın iç kısımlarına dev Fenerbahçe ve Akhisarspor bayrakları asılarak süslendi. 4 takımın aynı anda hazırlık yapabileceği stadyumda çok sayıda acil müdahale odaları, teknik direktör odaları, hakem odaları, basın görevlilerinin rahat çalışması için 3 ayrı oda ve maç sonu teknik direktörlerin toplantı düzenleyeceği büyük bir salon, kupa maçına hazır hale getirildi.

1200 GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK

Kupa maçında bin 200 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Bu özel güvenlik görevlileri, 3 gün süren bir eğitimden geçirildi. İstanbul'dan gelen güvenlik uzmanları, 3 gün boyunca bin 200 özel güvenlik görevlisine maç öncesi, maç sırasında ve maç sonunda yapmaları ve uymaları gereken kurallar konusunda bilgiler aktardı. Öte yandan, stat çevresinde ise Antalya ve Manisa dahil bir çok kentten Spor Büro Amirliği'nde çalışan polislerin de takviye kuvvet olarak maç günü Diyarbakır'da olacağı öğrenildi. Maçla ilgili de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir çok şube ortak çalışma yürüterek sıkı güvenlik önlemi aldı. Ancak, güvenlik nedeniyle alınan önlemler hakkında açıklama yapılmadı.

OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI: İNANILMAZ BİR TALEP VAR

Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Hava Doğan, kupa maçı nedeniyle kent merkezindeki otellerin tamamen dolduğunu belirterek, "Gerçekten yoğun bir sezon geçiriyoruz. Aslında Diyarbakır için iş sezonu. GAP turları, münferit geziler ve firma temsilcileri yoğunluklu olarak otellerde kalıyordu. Ancak, bu hafta olağanüstü bir doluluk yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nın çok etkisi var. Basın, taraftarlar, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası'nın temsilcileri... İnanılmaz bir talep ve yoğunluk var. Bir hafta önceden 9-10 mayıs tarihleri dolmuştu. Sıcak satış almıyoruz bu tarihlere. Sadece bizim otel değil, genel olarak bu doluluğu yaşıyoruz. Biz otelciler birbirimizden yer ister hale geldik. Merkez ve dış ilçelerle birlikte 59 otel var. 26'sı turizm işletme belgeli. Buralarda yatak kapasitesi 4 bin 420, belediye ruhsatlı otellerle birlikte yatak kapasitemiz 6 bini aşıyor" dedi. Bu arada Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcuları taşıyacak otobüs de Diyarbakır'a ulaştı. Yarın uçakla Diyarbakır'a gelecek kafileyi hava alanından alacak otobüs, daha sonra futbolcuları kampa girecekleri otele taşıyacak. Karşılaşmanın biletlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi. Her iki takım taraftarlarının internet üzerinden biletleri satın aldığı öğrenilirken, Diyarbakır'da yaşayan sporseverler ise maça giremeyecek. Ayrıca Pasolig kartı olan Diyarbakırsporlu taraftarlar da bu maçta tribünde olmayacak. Kupa maçını sadece Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe taraftarı izleyebilecek.

Kaynak: haberinburada