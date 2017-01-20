

Kartal'ın gollerini Beck, Quaresma ve Aras kaydetti. Beşiktaş, C Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşti. Derbi tek maç eleme usulüne göre Vodafone Arena'da 4-5 Şubat'ta oynanacak.







Quaresma'ya forma cezası!



Şenol Güneş'in, Osmanlıspor ile oynanan maçta ilk 11'de şans verdiği oyuncular arasında sadece Ricardo Quaresma'ya kupa maçında görev vermesi dikkati çekti. Son lig mücadelesinde oyundan alınırken, tepki gösteren ancak daha sonra sosyal medya hesabından hatasını kabul eden Portekizli oyuncu, orta sahanın solunda görev aldı.







Veli Kavlak 336 gün sonra



Şenol Güneş, yedek ağırlıklı bir kadroya şans verdi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak ile Mitrovic, 11'de oynadı. Omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Ligde geçen sezon 17 Şubat 2016'da takımının Mersin İdmanyurdu ile yaptığı karşılaşmada 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu.







Kale Utku Yuvakuran'ın



Dünkü maçtailk 11'de sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi.







kaynak:sabah