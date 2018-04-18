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KUPADA ZORLU MÜCADELE! G.SARAY SAHASINDA AKHİSARSPOR'U KONUK EDECEK


Kupada zorlu mücadele! G.Saray sahasında Akhisarspor'u konuk edecek
Tarih : 18 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Kupada Zorlu Mücadele! G.Saray Sahasında Akhisarspor'u Konuk Edecek(9/10)5

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Tolga, Selçuk, Yasin, Sinan, Eren

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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