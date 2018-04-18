KUPADA ZORLU MÜCADELE! G.SARAY SAHASINDA AKHİSARSPOR'U KONUK EDECEK
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Tolga, Selçuk, Yasin, Sinan, Eren
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov
Kaynak: haberinburada
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