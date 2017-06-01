KUPANIN RENGİ YEŞİL BEYAZ
Ziraat Türkiye Kupası'nı Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor müzesine götürdü ve UEFA Avrupa Ligi biletini aldı
ATV'nin naklen ekranlara taşıdığı, nefes kesen finalde normal süre ve uzatmalar golsüz geçildi. Tarihinin ilk kupa finaline çıkan Atiker Konya, şampiyonluk yarışını son ana dek sürdüren Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak, rüyasını gerçeğe çevirdi.
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