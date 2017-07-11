KURAKLIĞIN ELE ALINDIĞI TOPLANTIYI DAVETSİZ MİSAFİR BASTI
Antalya'da kuraklık ve susuzluğun konuşulduğu toplantı, Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesinin aniden yükselmesiyle "sular altında" yapıldı.
Antalya'nın Manavgat İlçesinde kuraklık ve susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı. Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesinin ardından yemek için ayrılan masalar su altında kalırken su, toplantı yapılan alana kadar geldi.
Manavgat Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde Kaymakam Nazmi Günlü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, TARSİM Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer ile ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldığı Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
"BU KONULAR İLÇEMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"
Manavgat Irmağı kenarındaki Küçük Şelale Restoran'daki toplantıda konuşan Kaymakam Nazmi Günlü, Antalya'nın hep turizmle anılmasına rağmen tarımda da çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kaymakam Günlü, "Bu toplantı ve görüşülecek konular bizim ilçemiz için de önem arz ediyor" dedi.
SUSUZLUKTAN DOLAYI ÜRÜNLER TARLADA KALDI
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, toplantıda kuraklık, sulama sorunu ve biyolojik mücadelenin gündem olarak daha önce belirlendiğini hatırlattı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçen günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle ilçedeki tarım ürünlerinin büyük zarar gördüğünü, bu konuyu çözüme kavuşturmak amacıyla TARSİM bölge müdürlüğü ve genel müdürlüklerle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, ürünlerin susuzluktan dolayı tarlada kaldığını, toplanamadığını söyledi.
TOPLANTI ORTASINDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Toplantı devam ederken Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Davetlilere toplantı sonrası yemek için hazırlanan ırmak üzerindeki yemek masaları su altında kaldı. Irmak suları restoranın bahçesine de girerek toplantının yapıldığı masaların bulunduğu yere kadar ulaştı. Toplantı daha sonra tamamlandı.
4 İLÇEDE VİRÜS SORUNU VARToplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, kentin batısındaki Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin tarım arazilerinde yaşanan virüs sorunundan bahsetti. Adını açıklamadığı virüsün ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Özen, şöyle dedi:"Bu virüs böyle giderse yayılarak gidecek. Biz 2016 yılında baş gösteren bu virüsle ilgili Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürlüğümüzle çalışma yaptık. Virüsü tanıyoruz, adını biliyoruz, nasıl geldiğini biliyoruz, nasıl taşındığını biliyoruz. Virüsün yayılmasını durdurmak ve yok etmek için mevzuata göre yapılması gereken 2 önlem var. ya iç karantina ya dış karantina uygulayacağız. Bu iki formül, 4 ilçenin tarımına büyük zarar verir. Bunu uygulayamıyoruz. Ne demektir iç karantina dış karantina, girişe ve çıkışa kapatacağız demektir. Dolayısıyla orada tarımsal faaliyeti belli bir süre durduracağız anlamına gelir. Mevzuat bunu öngörüyor, bunun başka bir çözümü yok. Bu tedbire en son çare olarak başvurmayı düşünüyoruz."Özen, virüsün dört ilçeye fideciler kanalıyla yayıldığı için fidecilere yönelik denetimleri de olağanüstü artırdıklarını anlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, 15 Temmuz Şehitlerinin Mezarı Başında Kur'an Okudu!
- Baba Ve Oğlu Yanlış Ekin Biçme Yüzünden Av Tüfeğiyle Öldürüldü
- Abd Ve Katar Arasında 'terörle Mücadele Anlaşması' İmzalandı
- 15 Temmuz'da Türk Telekom Binasını Basan Darbecilerin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Bakan Soylu'nun Ziyareti Sırasında Silahların Ucuna Takılan Adaptörün Sırrı Açıklandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Sevilla'dan Mariano'yu 4.4 Milyon Euro'ya Renklerine Bağladı
- Arap Saçına Dönen Sneijder Transferine Son Nokta: Açıklayacağız
- En Yetkili Ağızdan Bilgi Geldi: Öncelik Bizde
- Real Madrid'in Yeni Transferi, Topu 6 Kere Sektirebilince Dalga Konusu Oldu
- Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
DÜNYA HABERLERİ
- İspanyol Havayolu Şirketi Yaptıkları Skandala Son Verdi
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Bu Haberle İlgili Yorumlar