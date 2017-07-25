Giresun'da Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verildi.

Giresun'da Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunan sanık hakkında karar çıktı.

SANIĞA REKOR CEZA VERİLDİ

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık H.İ.U. ile ilgili karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, mağdur öğrencilerden birinin dosyasının ayrılarak başka bir mahkemeye gönderilmesini kararlaştırırken, 8 çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarından sanığa toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

30 AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

Kur'an kursunda hafız olarak görevli olan H.İ.U., yatılı kalan öğrencilere akşamları cinsel istismarda bulunmuş, çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla skandal ortaya çıkmıştı. Tacizci 29 Ağustos'ta gözaltına alınırken 30 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada