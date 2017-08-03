KURBANLIK BESİ DANASININ KİLOSU 20 TL
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, kurbanlık et fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 20 lira olacak.
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Karabulut, "2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 18 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 16 liradır" dedi.
Karabulut ayrıca hem üretici hem de tüketiciyi koruyacak bir fiyat belirlediklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
- 5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı
- Türkiye Rekoru: Zıpkınla 68 Kiloluk Akya Balığı Avladı
- Tuncelili Vatandaşlar 41 Derecelik Sıcaklardan Munzur Çayı'na Girerek Kurtuluyor
- İntihardan Son Anda Vazgeçti, Eşinin Önünde Diz Çöküp Özür Diledi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
- Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
- 'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel
- Beşiktaş, Transferi Resmen Duyurdu: İlgileniyoruz
- Cimbom'un Yeni Transferi Bu Akşam İstanbul'a Geliyor
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar