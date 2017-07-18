2014 yılında DEAŞ'la mücadele etmek için Peşmerge bünyesinde kurulan "Kürdistanlı Ninjalar", aradan geçen 3 yılın ardından yeniden gün yüzüne çıktı.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bünyesinde terör örgütü DEAŞ'la savaşmak üzere kurulan ninja birlikleri yeniden göz önüne çıktı.

3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTILAR

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın en büyük şehirlerinden olan Musul'u işgal etmesi üzerie bölgesel yönetimin askeri yapısı Peşmerge, bünyesinde orataya çıkan "Kürdistanlı Ninjalar" aradan geçen 3 yılın ardından yeniden ortaya çıktı.

KLİBİ DÜNYAYA SERVİS ETTİLER

Türlü hünerlerini sergiledikleri tatbikat çalışması sırasında video klip hazırlayan "Kürsitanlı Ninjalar", hazırladıkları klibi, sosyal medyadan dünyaya servis etti.

Kaynak: haberinburada