Antarktika'da 6 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip buzdağının kopuşunun etkileri bu yüzyılın sonuna kadar Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkileyebilir.

Küresel ısınnma sebebiyle önceki gün Antarktika'da 6 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip bir buzdağı kopmuştu. Buzdağının kopuşunun etkileri bu yüzyılın sonuna kadar Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkileyebilir.

ALMANYA, İSVEÇ VE AMSTERDAM'IN SULAR ALTINDA KALMASI BEKLENİYOR

1 trilyon tonluk ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen buzdağının kopmasının ardından Alman basını bu gelişmenin dünyaya etkisini gözler önüne serdi. Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, bir harita hazırlayarak küresel ısınmanın deniz seviyesi yükselince etkilenecek ülke ve şehirleri gösterdi. Haritaya göre Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg ve hatta Berlin'in bir kısmıyla birlikte İsveç'in başkenti Stockholm ile Amsterdam'ın da sular altında kalması bekleniyor.

"KÜRESEL ISINMA DURDURULMAZSA BU SENARYO GERÇEKLEŞEBİLİR"

Deniz seviyesinin bu yüzyıl sonuna kadar 1.50 metre yükselmesini bekleyen Kiel Üniversitesi'nden araştırmacı Mojib Latif, "Eğer küresel ısınma durdurulmazsa bu senaryo birkaç yüzyıl içerisinde gerçekleşebilir" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ BAZI BÖLGELER SULAR ALTINDA KALABİLİR

Bild'in hazırladığı haritada deniz seviyesinin yükselmesinin özellikle Türkiye'nin kıyı kasabalarını etkileyeceği ve bazı bölgelerin sular altında kalacağı görülüyor.

Kaynak: haberinburada