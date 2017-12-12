Dünyanın en büyük 100 silah şirketinin satışları, beş yıl art arda düştükten sonra 2016 yılında ilk kez artış gösterdi. En çok silah satan ülke ise ABD oldu.

Dünyanın en büyük 100 silah üreticisi ve askeri hizmet veren şirketinin (SIPRI Top 100) ürün ve hizmet satışları, beş yıl art arda düştükten sonra 2016 yılında ilk kez artış kaydetti. Aslan payını ise ABD aldı.

SİLAH SATIŞI 374,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından bugün açıklanan veriye göre 2016 yılında SIPRI Top 100 şirketin toplam silah ve askeri hizmet satışları 2015 yılına göre yüzde 1.9 artış kaydederek 374.8 milyar dolara yükseldi.

SON 5 YILDIR DÜŞÜYORDU, 2016'DA ARTTI

Bu rakam SIPRI'nin kurumsal silah satışlarını raporlamaya başladığı 2002 yılından bu yana ise yüzde 38'lik bir artış yaşandığı anlamına geliyor. SIPRI'den yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük yüz silah ve askeri hizmet şirketinin satışları son beş yıldır düşüş halindeyken 2016 yılında ilk kez tekrar yükseldi.

TOPLAM SİLAH SATIŞININ YÜZDE 57.9'U ABD'DEN

Araştırmaya göre 217.2 milyar dolarlık silah ve askeri hizmet satışıyla ABD'li şirketler SIPRI Top 100'ün içinde aslan payına sahip ve 2016 yılında satışlarını yüzde 4.0 artırdı. Bu yükselişin nedeni hem ABD'nin yurtdışında yürütmekte olduğu askeri operasyonlar hem de diğer ülkelere gerçekleştirilen büyük silah sistemleri satışlarından kaynaklanıyor.

Dünyanın en büyük silah üreticisi Lockheed Martin'in silah satışları 2016 yılında yüzde 10.7 yükseldi. Bu artış ABD'li şirketlerin SIPRI Top 100'deki payını yüzde 57.9'a çıkardı.

BATI AVRUPA MENŞELİ SİLAH ŞİRKETLERİ DE SATIŞLARINI ARTIRDI

Batı Avrupa menşeli silah şirketlerinin SIPRI Top 100 içerisindeki payı 2015'ten 2016'ya yüzde 0.2 artarak 91.6 milyar dolara yükseldi. Fakat Birleşik Krallık ve Almanya, Fransa, İtalya ve Almanya gibi büyük silah üreticisi ülkelerde satışlar farklı seyirler gösterdi. Birleşik Krallık ve Almanya menşeli şirketler silah satışlarını artırırken, Trans-Avrupa ülkeleri, Fransa ve İtalya menşeli şirketlerin satışlarında düşüşler gözlemleniyor.

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMA KARARI SATIŞLARI ETKİLEMEDİ

SIPRI Uzman Araştırmacısı Pieter Wezeman "Almanya'nın 2016'da silah satışlarında yüzde 6.6'lık bir artış kaydetmesi zırhlı araç üreticisi Kraus-Maffei Wegmann'ın satışlarındaki (yüzde 12.8'lik) ve arazi sistemleri üreticisi Rheinmetall'in satışlarındaki (yüzde 13.3'lük) artıştan kaynaklanıyor" dedi. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı silah satışlarına herhangi bir etki yapmazken, silah şirketlerinin satışları 2016 yılında yüzde 2.0 arttı.

Kaynak: haberinburada