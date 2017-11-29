KÜRT İDRİS'İN ÇOCUKLARI, OTURDUKLARI VİLLADA DİRİ DİRİ YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bir döneme damga vuran Kürt İdris lakaplı merhum kabadayı İdris Özbir'in kızı ve oğlu, yaşadıkları villada çıkan yangında diri diri yanmaktan son anda kurtuldu.
Kürt İdris lakaplı merhum kabadayı İdris Özbir'in kızı Kudret Özbir Albayrak ile birlikte Özbir'in ağabeyi Rüstem Özbir ve yengesinin yaşadıkları villada yangın çıktı. Özbir ailesi yanmaktan son anda kurtuldu.
Eşi Cevat Albayrak ile boşanma haberleriyle gündeme gelen merhum kabadayı Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in kızı Kudret Özbir Albayrak'ın mahkeme kanalı ile aile konutu şerhi konmuş oturduğu evi henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı.
YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR
Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Gece yarısı çıkan yangında Kudret Özbir Albayrak ile birlikte Özbir'in ağabeyi Rüstem Özbir ve yengesi yanmaktan son anda kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın, Özbir ailesi uykudayken yaşandı. Yangın villanın alt katında çıktığı için ilk anda fark edilmedi. Alevler üst kata sirayet ettiğinde Özbir ailesi uykudan uyandırıldı. Komşularının yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenenlere ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafdından ilk müdahale yapıldı.
Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in oğlu ve aynı zamanda Kudret Özbir Albayrak'ın abisi olan Ali Özbir ise bilindiği üzere sunucu Esra Erol ile evli...
KUNDAKLAMA OLABİLİR
İlk incelemelede yangının bahçedeki aydınlatmayı sağlayan elektrik kontağından çıktığı degerlendirilirken, camların kırıulıp ateşin içeri bu alandan girmesi ise şüphelere neden oldu. Olay ile ilgili açıklama yapan Kudret Özbir Albayrak'ın avukatı Alev Çelik yangının kundaklama olabileceğini savundu.
Kaynak: haberinburada
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