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Kurt kız olarak tanınıyordu, aşkını buldu bambaşka biri oldu!

KURT KIZ OLARAK TANINIYORDU, AŞKINI BULDU BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Yüzü ve vücudunda çıkan kıllar nedeniyle dünyada "kurt kız" olarak tanınan Supatra Susuphan aradığı aşkı buldu. Genç kız yeni aşkı için tüm kıllarını alıp yepyeni biri oldu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Kurt Kız Olarak Tanınıyordu, Aşkını Buldu Bambaşka Biri Oldu!(5/10)1

Bugün 17 yaşında olan Supatra 'Natty' Susuphan, aşırı saç büyümesine neden olan Ambras Sendromu ya da diğer adıyla Kurtadam Sendorumu'ndan muzdarip. Bu hastalık o kadar nadir görülüyor ki dünyada sadece 50 kişi bu hastalığa sahip. Ancak o bu hastalığı yenemese de sevgisiyle yeni birine dönüştü.

2010 YILINDA GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ

2010 yılında dünyanın en saçlı kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Supatra Susuphan, bu görüntüsünden tamamen kurtuldu ve aradığı aşkı buldu.

Genç kadın aşırı saç büyümesine neden olan Ambras Sendromu ya da diğer adıyla Kurtadam Sendorumu'ndan muzdarip. Bu hastalık o kadar nadir görülüyor ki dünyada sadece 50 kişi bu hastalığa sahip. Çocukken uygulanan lazer tedavisine rağmen Sumatra'nın saçları büyümeye devam etmiş.

BİR ANDA POPÜLARİTESİ ARTTI

2010 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.

Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

ARADIĞI AŞKI BULDU, BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sasuphan 17 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

Ve aradığı aşkı bulduktan sonra tüm tüylerini aldı ve bambaşka biri oldu. Genç kızın yeni görüntüsü sosyal medyada da en çok yok yapılan paylaşımlardan biri oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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