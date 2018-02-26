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'KÜRT ŞAHİNLERİ' MEHMETÇİK İLE OMUZ OMUZA AFRİN'DE!


'Kürt Şahinleri' Mehmetçik ile omuz omuza Afrin'de!
Tarih : 26 Şubat 2018, 08:30
Puan Ver : 'kürt Şahinleri' Mehmetçik İle Omuz Omuza Afrin'de!(9/10)5

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

"ÖZEL KUVVETLER" EĞİTİMİ ALACAKLAR

Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek.

Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor.

"Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

"HALKIMIZI, PKK ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ"

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.

"AFRİN'İ PKK'DAN KURTARACAĞIMIZ GÜN UZAK DEĞİL"

Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu.

Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.

GRUBUN SİYAH BERELİ SAVAŞÇILARI DA ZEYTİN DALI'NDA

ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Kürt  Şahinleri    Mehmetçik  İle  Omuz  Omuza  Afrin  De    haber

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