

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikaste ilişkin basın toplantısı düzenledi.







Yaşanan olayın çok ağır bir tablo ve Tükiye'ye karşı kasıtla işlenmiş bir cinayet olduğunu belirten Kurtulmuş, bu cinayetin arkasındaki temel nedenin, Türkiye-Rusya ilişkilerini tahrip etmek olduğunu ifade etti.







İyileşme sürecinde olan ve giderek daha yoğun ve karşılıklı mesailerle aradaki sorunların aşılmaya başlandığı bu dönemde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmüş olmasının, doğrudan doğruya Türkiye-Rusya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını aktardı.







Büyükelçi Karlov'un eşine, ailesine ve Rus halkına bir kez daha taziyelerini ileten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Olay titizlikle araştırılıyor. Olayın arkasındaki kişi ve onun bağlantıları üzerinde duruluyor. Belli ki açık ve net bir provokasyon. Buna karşı tedbirli olacağız. Hem Türkiye-Rusya ilişkileri hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesiyle birlikte özellikle Suriye'de başlayan barış sürecini ve oradaki durumun iyileşmesine yönelik atılacak adımlara da kasteden bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Zaten tamamıyla paramparça hale gelmiş bölge dengelerini biraz daha istikrarsızlaştırmak ve dengesizleştirmek için yapılmış bir saldırı olduğu anlaşılıyor.







Biz hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi, bu bağlamda özellikle Türkiye'nin dış politikadaki yeni barışçıl adımlarının atılması yönündeki kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ümit ederiz ki bu saldırılar, karşılıklı olarak ilişkileri olumsuz yönde etkilemeyecektir."



"Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması senaryosunu çok iyi anlamamız lazım"







Kurtulmuş, milletin uyanık olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:







"Her birimizin farklı kanaatlerden, farklı gruplardan, farklı siyasi çevrelerden herkesin artık oynanan oyunu, bu büyük resmin içinde Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması senaryosunu çok iyi anlamamız lazım. Güçlü, büyük Türkiye'nin yolunu kesmek isteyen, içerideki ve dışarıdaki hainlerin gerçek yüzünü iyi bilmemiz lazım."



"Şu aşamada ilk bilgilere ulaşıldı"







"Şu an itibarıyla üzerinde durulan bir örgüt var mı?" şeklindeki soru üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:







"Tabii şu aşamada ilk bilgilere ulaşıldı. Bunlar aşağı yukarı şahıs, şahsın etrafı, çevresi, kimliği belli yerleri işaret ediyor ama sonuç itibarıyla bunu, netleşmeden kamuoyuyla paylaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Belli, Türkiye geçen sene temmuz ayından itibaren terör örgütlerinin saldırısı altında. 15 Temmuz'dan bu yana hem darbe teşebbüsü hem darbe teşebbüsünün arkasındaki hain örgütün, FETÖ'nün Türkiye'de ortaya koyacağı birtakım karanlık işler, eylemler olabilir. Bunları biliyoruz. Bunlarla kamuoyunu bu anlamda da zaten zaman zaman uyarmaya gayret ediyoruz, ama sonuçta bu saldırının bütün, kesin sonuçları ortaya çıktığında bunu kamuoyu ile paylaşacağız."



Moskova'daki üçlü zirve







Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü zirveyi de değerlendiren Kurtulmuş, bu zirveyi önlemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti.







Kurtulmuş, burada Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye sorununun çözülmesi, bunun ötesinde o sorunun çözülmesiyle birlikte bölgede diğer alanlarındaki sorunların ortadan kaldırılması için ortak çaba harcandığını ifade ederek, şunları kaydetti:







"Ümit ediyorum ki; Rusya'da bugün yapılacak olan zirve, bu çerçevede önce Suriye'deki sorunun çözülmesi, Halep meselesinin çözülmesine katkıda bulunması bakımından faydalı olacaktır. Ama daha da önemlisi üç ülkenin bölgedeki farklılıkların ortadan kaldırılması için görüş teatisinde bulunacağı bir zirve olacaktır. Ben zirvenin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."







Kurtulmuş, açıklamasının ardından Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İslam Konferansı Enformasyon Bakanları Zirvesi Hazırlık Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket etti.







kaynak:AA