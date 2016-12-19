

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları hatırlatılarak, "Türkiye dünya çapında örnek alınacak bir adım attığında, teşebbüste bulunduğunda bu tip saldırılara maruz kalıyor, neden?" sorusu üzerine Kurtulmuş, bununla ilgili diğer soruların da doğru cevaplanması için büyük resmin görülmesi gerektiğini bildirdi.



Büyük resmin açık ve net olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bir asır evvel bu coğrafyada sınırları yapay şekilde bölerek insanları ayıranların, bir asır sonra ikinci Sykes-Picot'u uygulamaya koymaya çalıştığını belirtti. Böylece sınırları bölünen insanların zihin ve gönüllerinin de bölünmek istendiğine işaret eden Kurtulmuş, "Oynanan oyun budur. Bu oyunların farkında olan, bu oyunları bozabilecek bölgede tek ülke Türkiye olduğu için Türkiye'nin üzerine bütün güçleriyle abanılıyor." diye konuştu.



Kurtulmuş, terör örgütlerinin dışarıdan istihbarat, lojistik, silah, mühimmat gibi destekler almasa bir hafta bile ayakta duramayacağına dikkati çekerek, "Terör, aslında bölgede ikinci Sykes-Picot oluşturmak için başlatılan vekalet savaşlarının kullandığı maşalardan birisidir ve maalesef Türkiye de eş zamanlı olarak 2015 yılının Temmuz ayından bu yana çok sayıda terör örgütünün tehdidi altındadır." ifadesini kullandı.



Bu resmin görülmesinin önemine değinen Kurtulmuş, "Bu resmin gereğini yerine getirmek yani daha fazla bölünmenin, parçalanmanın, dağılmanın önüne geçme gücüne, iktidarına sahip olan bir ülke olarak Türkiye'yi meşgul etmek, Türkiye'nin önünü tıkamak, büyük Türkiye olma yolunda ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar." dedi.







kaynak:trthaber