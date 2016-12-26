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kuru ciltten şikayetçi olan için birebir!

KURU CİLTTEN ŞİKAYETÇİ OLAN İÇİN BİREBİR!

Soğuk hava cildi kurutuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, aşırı kuruluğun egzama oluşumunu kolaylaştırdığını belirterek, şöyle konuşuyor:

Tarih : 26 Aralık 2016, 17:00
Puan Ver : Kuru Ciltten Şikayetçi Olan İçin Birebir!(9/10)8


"Kuru cilt ayrıca diyabet, tiroit sorunları veya kötü beslenme gibi başka problemlerle de ilgili olabilir.



Bol su tüketmek, fındık, fıstık, ceviz, kuru üzüm, ıspanak, balık ve havuç gibi besinler ciltteki kuruluğu önlemede faydalı olur."



 



kaynak:sabah








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