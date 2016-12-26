

"Kuru cilt ayrıca diyabet, tiroit sorunları veya kötü beslenme gibi başka problemlerle de ilgili olabilir.



Bol su tüketmek, fındık, fıstık, ceviz, kuru üzüm, ıspanak, balık ve havuç gibi besinler ciltteki kuruluğu önlemede faydalı olur."







kaynak:sabah