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Kuru Fasulye, Nohut ve Barbunya İthalatı!

KURU FASULYE, NOHUT VE BARBUNYA İTHALATI!

Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranları sıfıra indirildi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : Kuru Fasulye, Nohut Ve Barbunya İthalatı!(5/10)7


Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranları Resmi Gazete yayımlanan kararla sıfıra indirildi



Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



İTHALATTA VERGİ ORANI SIFIR



Buna göre, kuru baklagillerden tohumluk olmayan fasulye türleri, barbunya, nohut ve börülce ithalatında AB, EFTA, Bosna-Hersek, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.



Bu ürünler için söz konusu gümrük vergisi oranı 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren AB, EFTA, Malezya, D8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 19,3, Güney Kore için yüzde 8,7'e çıkacak.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Kuru  Fasulye  Nohut  Ve  Barbunya  İthalatı    haber

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