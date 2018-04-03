Putin'den S-400 Açıklaması: Askeri İşbirliği Önceliğimizdir
Kuru Sıkı İle Annesini Korumak İstedi, Sırtından Vurularak Öldü
Mohamed Salah'a Rekor Kıracak Transfer Teklifi
Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etmişti! Kardeşi Gazetecilere Saldırdı
Metrelerce Kuyruk Oluştu! Ünlü Kuyumcuya Büyük Vefa
Çiftlik Bank Soruşturmasında Kırmızı Bültenle Aranan İsim Bulgaristan'da Yakalandı
Musul'da 3 Bin Yıllık Kanatlı Boğa Heykeli Bulundu
Mardin'de İki İlçenin Kaymakamı Görevden Alındı!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 10 Bin Kişilik İstihdam Sağlayacak
Kadıköy'de Korku Dolu Anlar! Rezidans İnşaatından Dumanlar Yükseldi
170 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu
Avrupa Hava Sahasını Kilitlendi! İstanbul'dan Kalkan Uçaklar Da Etkileniyor
Elon Musk Kolları Sıvadı! Model 3'ün Başına Geçti
Ofsaytta Eskiden Futbolcuları Geçerdi, Artık Takımları Solluyor
İşte Hayat Pahalılığının En Yükseldiği Şehir
Başbakan, Bahçeli İle Görüşüp Tebrik Etti
60 Yıllık Rüya Gerçek Oldu! Erdoğan Ve Putin Akkuyu'nun Temelini Attı
Yıldız Futbolcuları İzlemeye Gelip Elleri Boş Döndüler
Liseyi Karıştıran Tokat! Sınavda Müdür Ve Öğretmen Birbirine Girdi
Putin Ankara'ya Geldi, Erdoğan Kullüye'de Törenle Karşıladı

Kuru sıkı ile annesini korumak istedi, sırtından vurularak öldü

KURU SIKI İLE ANNESİNİ KORUMAK İSTEDİ, SIRTINDAN VURULARAK ÖLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesine küfür eden kişileri kuru sıkı tabancayla korkutmak isteyen 22 yaşındaki genç, silahla sırtından vurularak öldürüldü.

Tarih : 03 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Kuru Sıkı İle Annesini Korumak İstedi, Sırtından Vurularak Öldü(8/10)4

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesine küfür eden kişileri kuru sıkı tabancayla korkutmak isteyen 22 yaşındaki genç, silahla sırtından vurularak öldürüldü. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

NE OLDU?

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 619 Sokak'ta meydana gelen olayda C.D.(25),İ.A.(28), V.Ç.(26) ve A.Y.(25) adlı şahıslar birlikte alkol aldı. Aldıkları alkolün de etkisiyle kendini kaybeden gençler, sokakta park halindeki araçlara zarar vermeye başladı. Gençlerin yaptıklarını gören bir kadın ise evinin balkonundan 'Ne yapıyorsunuz siz' diyerek sokaktaki şahısları uyardı. Sokaktaki araçlara zarar vermeyi sürdüren şahıslar ise kendilerini uyaran kadına küfür ve hakaret etmeye başladı.

SIRTINDAN VURULDU

Annesine küfür edildiğini duyan 22 yaşındaki Muhammet Çevik ise evde bulunan kuru sıkı tabancasını alarak şahısları korkutmak amacıyla sokağa çıktı. Çevik, hızla çıktığı sokakta alkollü şahıslar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine şahıslarda V.Ç. adlı kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Muhammet Çevik'i sırtından vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde yere düşen Muhammet Çevik'i gören 4 şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

KURTARILAMADI

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet Çevik, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında geniş çaplı inceleme başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan A.Y., C.D., İ.A. ve V.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorguları tamamlanan şahıslar Gebze Adliyesine sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuru  Sıkı  İle  Annesini  Korumak  İstedi  Sırtından  Vurularak  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER