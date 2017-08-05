Esrar Ürünleri Satan Şirket, 'esrar Cennetine' Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı
Putin Tatile Çıktı, Sosyal Medya Coştu: Formdayım Mesajı Veriyor
Müthiş Keşif! 'kutup Prensesi' 900 Yıl Sonra Bulundu
Yan Bakma Meselesinde Kalbinden Bıçaklandı, 3 Kez Hayata Döndürüldü
İnsan Kaçakçılarından Şaşırtan Yöntem! Dev Betonları Merdivenle Aşıp Türkiye'ye Giriyorlar
Dünyayı Ayağa Kaldıran Olay! Diri Diri Tabuta Sokup Video Çektiler
Songül Öden, İflas Eden Yapım Şirketine İcra Takibi Başlattı
G.Saray, Gelen Teklifleri Ağırdan Alan De Jong'un Sözleşmesini Feshedecek
İstanbul'da Kadın Dehşeti! 3 Aylık Evli, 2 Aylık Hamile Kadın Kocasını Öldürdü
Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı
Beşiktaş, Ücret Ödemeden Fransa'dan Forvet Transfer Etti
Köyün Minaresinden Ezan Sesi Yerine Telefon Konuşmaları Yankılanıyor
Fethiye Körfezi'ndeki Çamur Tepeleri, Gökyüzünden Fotoğraflandı
Yaş'ta Dikkat Çeken Detay! Kurmay Olmayan Komandolar Generalliğe Yükseldi
Kurucu Meclis, Eylemlerin Gölgesinde Görev Başında
Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırırken Hak Etmediği 4 Maaşını İade Etmiş
Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok
İmparator, Adım Adım Yuvasına Dönüyor
Ege Denizinde 4,2 Büyüklüğündeki Deprem!
Emrah Karaduman'ın, Aleyna Tilki İle Son Görüntüleri Başını Belaya Sokabilir

Kurucu Meclis, Eylemlerin Gölgesinde Görev Başında

KURUCU MECLİS, EYLEMLERİN GÖLGESİNDE GÖREV BAŞINDA

Venezuela'da, 30 Temmuz'da oluşturulan ve göreve başlayan Kurucu Meclis'e karşı protestolar sürüyor. Eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Kurucu Meclis, Eylemlerin Gölgesinde Görev Başında(7/10)3

Venezuela'da yeni oluşturulan Kurucu Meclis'e karşı protestolar sürüyor. Başkent Caracas'ta sokaklar yine gergin anlara sahne oldu. Eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

4 AYDIR DEVAM EDEN GÖSTERİLERDE 125 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 4 aydır devam eden gösterilerde, en az 125 kişi hayatını kaybetti. Muhalif siyasilerden Williams Davila, meydanlardan ayrılmama çağrısı yaptı. Davila, ulusal meclis Venezuela'daki direnişin merkez üssü oldu. "Rejimin uyguladığı şiddet nedeniyle 120'den fazla kadın ve erkek bu uğurda canını kaybetti" diye konuştu. Kurucu Meclis'in başkanlığına oy birliğiyle eski Dış İşleri Bakanı Delcy Rodriguez getirildi. Rodriguez ilk konuşmasında, ülkedeki karışıklığın arkasında ABD'nin olduğunu ima etti.

KURUCU MECLİS SEÇİMLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI HALA GÜNDEMDE

Venezuela halkı, bu meclis seçiminde ayrıca, dış güçlerin müdahalesini kolaylaştırmak için başvurulan şiddetli çatışmalara da karşı durdu. "Biz, tüm dünyaya ve ABD başkanına da bir mesaj verdik. Bu mesajları ne kadar tekrar etmemiz gerekiyorsa o kadar tekrar ederiz" dedi. Öte yandan, Kurucu Meclis'in oluşturulması için 30 Temmuz'da düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

"SİYASİ MAHKUMLARIN SAYISI ARTACAK"

Muhalefet, Kurucu Meclis'in göreve başlamasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ve hükümetine muhalif olanların bastırılacağını, ve siyasi mahkumların sayısının artacağını savunuyor. Kurucu Meclis'le birlikte devletin yapısı değişecek, anayasa yeniden yazılacak, yargıda reforma gidilecek ve Bolivya'daki devrimden gelen sosyalist model daha da güçlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kurucu  Meclis  Eylemlerin  Gölgesinde  Görev  Başında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER