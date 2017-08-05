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Kuruyan Düden Şelalesi, Devridaim Yoluyla Yapay Şelale Haline Getirildi
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Kuruyan Düden Şelalesi, Devridaim Yoluyla Yapay Şelale Haline Getirildi

KURUYAN DÜDEN ŞELALESİ, DEVRİDAİM YOLUYLA YAPAY ŞELALE HALİNE GETİRİLDİ

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin suyu kuruyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi, şelaleden su akması için borularla suyu aşağıdan yukarıya çıkararak devridaimle yapay şelale oluşturdu.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Kuruyan Düden Şelalesi, Devridaim Yoluyla Yapay Şelale Haline Getirildi(9/10)5

Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi'nin suyu kuruyunca, belediye çareyi devridaim yaparak buldu.

TEMMUZ AYI BAŞINDAN İTİBAREN KURUDU

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Antalya'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, temmuz ayının başından itibaren kurudu. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği şelalenin suyu, su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı'ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle kesilmişti.

ŞELALE 20 GÜN SONRA DEVRİDAİM YAPILARAK YENİDEN AKMAYA BAŞLADI

Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) teknik çalışma yaptıran Büyükşehir Belediyesi, şelalenin döküldüğü alandaki göletten büyük bir boru aracılığıyla suyu yukarıya pompaladı. Devridaim sayesinde şelaleyi oluşturan üst kısma verilen su yeniden akmaya başladı. Şelale, 20 gün sonra devridaim yapılarak yapay da olsa yeniden akmaya başladı.

ŞELALE ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

Suyun oluşturduğu göletten boruyla çekilen su devridaimle yukarı pompalanarak şelale eski haline getirildi.

TABELA DEĞİŞTİRİLDİ

Şelalenin tekrar oluşması üzerine gişedeki "Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur" yazılı tabela yerine "Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı azalmıştır" yazıldı.

60 YILDA MARMARA'NIN 2 KATI ALAN KURUDU

Küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle Türkiye'de sulak alanlar giderek azalıyor. Doğa Derneği'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de son 60 yılda Marmara Denizi'nin 2 katı büyüklüğüne denk düşen 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu.

BURDUR GÖLÜ'NDE HER YIL 3 MİLYAR DAMACANA KADAR SU EKSİLİYOR

120 doğal göl ve göletin de kuruma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu göllerden biri de Tarkan'ın klibiyle dikkat çektiği Burdur Gölü. Burdur Gölü'nde her yıl 3 milyar damacana kadar su eksiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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