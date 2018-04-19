KUŞ SÜRÜSÜ İLE KARŞILAŞAN PİLOTUN KRİTİK HAMLESİ HAYAT KURTARDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı. Kahraman pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önledi.
Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yaptığını belirten pilot, "Sürüler var, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun.
"KARŞIMIZA BÜYÜK KUŞ SÜRÜSÜ ÇIKTI, AYNI FİLMLERDEKİ GİBİ"
Kalktıktan sonra 2 bin feet'e geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi. Oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık. Kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı.
KUŞUN UÇAĞA ÇARPMA ETKİSİ 550 KG'LIK KUVVETE EŞDEĞER
Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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