KUŞ YUVADAN UÇUYOR! MENAJERİ RESMİ TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un menajeri, "Milan'ın ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da teklifler geliyor. İki hafta içinde karar vereceğiz." dedi.
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos açıklamalarda bulundu.
Hollandalı menajer, "Milan'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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