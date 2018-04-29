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Kutsal Saydığı Mesleği Uğruna Canını Verdi
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Kutsal saydığı mesleği uğruna canını verdi

KUTSAL SAYDIĞI MESLEĞİ UĞRUNA CANINI VERDİ

Fatih'te bir otelde iki gün önce çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye görevlisi, hayatını kaybetti. İtfaiye görevlisi verdiği röportajda mesleğini, ''İtfaiyecilik kutsaldır'' diyerek anlatmıştı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 16:10
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Fatih'te bir otelde iki gün önce çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan Fatih itfaiye grubunda görevli 42 yaşındaki Taner Çebi, yaşam mücadelesini kaybetti.

CANINI ORTAYA KOYDU

Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih itfaiye grubunda görevli Taner Çebi, yangını söndürmek ve yaralıları tahliye etmek için canını ortaya koydu. Yangında yaralanan Çebi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

EDİRNEKAPI İTFAİYE ŞEHİTLİĞİNE DEFNEDİLECEK

Taner Çebi için yarın İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit itfaiye eri Çebi, evli ve biri 5, diğeri 1,5 yaşında 2 çocuk babasıydı.

RÖPORTAJINDA "İFTAİYECİLİK KUTSAL BİR MESLEK" DEMİŞTİ

Anadolu Ajansı ekibi, ilerleyen günlerde yayımlamayı planladığı "Zorlu Meslekler" başlıklı haber paketi kapsamında, 15 yıldır itfaiyecilik görevini sürdüren Taner Çebi ile de görüşmüştü. Röportajda, itfaiyecilik mesleğinin zorluklarına değinen Çebi, mesleğe nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı: "İtfaiye ekiplerinin yangınlara nasıl müdahale ettiğine birkaç kez tanıklık ettim. O anda merak saldım ve itfaiyeci olmak için hemen başvurdum. Başvurum kabul edildi. 15 yıldan bu yana bu meslekteyim. İtfaiyecilik kutsal bir meslek. İnsanların en zor anlarında onların yanındasınız. İnsanlar olay sırasında kaçarken, siz tam tersine olayların içine giriyorsunuz. Heyecanlı bir meslek."

"İLK ZAMANLAR AİLEME SÖYLEMEDİM"

Çebi, itfaiyecilik mesleğine spor eğitmeni olarak başladığını daha sonra her olayda görev aldığını belirterek, kendisinin hayatından endişe ettikleri için ailesinden bu durumu sakladığını şu sözlerle dile getirmişti: "Ailem, burada ilk etapta sadece eğitmen olduğumu ve olaylara gidip müdahale etmediğimi düşünüyordu. Çünkü işimin zor ve en önemlisi tehlikeli olduğunu biliyorlar. Bu nedenle, göreve başladığım ilk zamanlar olaylara gidip müdahalede bulunduğumu aileme söylemedim. Çocuklarımı öpüp, onlara sarılmadan evden çıkmadım. Göreve her zaman eşimle vedalaşıp öyle çıkıyorum."

DOĞAL AFETLERDE YARDIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTI

Taner Çebi, 23 Ekim 2011'de Van depremi, 13 Mayıs 2014'te Soma maden kazası, 18 Mayıs 2014'te Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketi, 25 Nisan 2015'te Nepal depremi gibi büyük olaylar ve doğal afetlerde yardım çalışmalarına katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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