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kuveytli bakan türk şirkete söz verdi

KUVEYTLİ BAKAN TÜRK ŞİRKETE SÖZ VERDİ

Limak, Kuveyt Havalimanı projesi için kolaylık sözü aldı

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:09
Puan Ver : Kuveytli Bakan Türk Şirkete Söz Verdi(7/10)8


Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan, Limak Holding'e havalimanı projesinde kolaylık sözü verdi.



Dünya'nın haberine göre DEİK tarafından düzenlenen ve  Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın da katıldığı "Ülkelerarası Potansiyel İşbirliği Toplantısı"nda Limak, Kuveyt Havalimanı projesi için söz aldı.



 



kaynak:businessht








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