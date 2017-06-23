

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan, Limak Holding'e havalimanı projesinde kolaylık sözü verdi.



Dünya'nın haberine göre DEİK tarafından düzenlenen ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın da katıldığı "Ülkelerarası Potansiyel İşbirliği Toplantısı"nda Limak, Kuveyt Havalimanı projesi için söz aldı.







kaynak:businessht