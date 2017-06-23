KUVEYTLİ BAKAN TÜRK ŞİRKETE SÖZ VERDİ
Limak, Kuveyt Havalimanı projesi için kolaylık sözü aldı
Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan, Limak Holding'e havalimanı projesinde kolaylık sözü verdi.
Dünya'nın haberine göre DEİK tarafından düzenlenen ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın da katıldığı "Ülkelerarası Potansiyel İşbirliği Toplantısı"nda Limak, Kuveyt Havalimanı projesi için söz aldı.
kaynak:businessht
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