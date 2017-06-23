

Feyenoord'la Van Persie'nin flörtü dün de Hollanda'nın AD Sportwereld gazetesinin kapağındaydı. Gazete yıldız golcünün, Dirk Kuyt gibi Fenerbahçe'den gelip, Kuip Stadı'nın yolunu tutacağını yazdı. Habere göre; Feyenoord'lu yetkililer, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edilen Van Persie için sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bonservis konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmeyen Hollandalı yöneticileri korkutan, yıldız ismin Fenerbahçe'deki yıllık 6 milyon Euro'luk kazancı. Sarı-lacivertli takımda geçen sezon Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollanda televizyonunda bu konu ile ilgili yorumunda, "Kimse Van Persie'ye Fenerbahçe kadar para veremez. Hele Feyenoord'un bu durumu hiç yok" ifadelerini kullanmıştı.







SAHA İÇİ VE DIŞINDA AĞABEY OLACAK



içinde bulunulan maddi zorluklara rağmen Feyenoord'un kulüp danışmanlarından olan ve teknik menajerlik görevini yürüten Martin Van Geel, Van Persie'nin transfer edilmesini yönetim kurulunda onaylatacak. Van Persie'nin de bu sezon şampiyonluk yaşayarak emekli olan Dirk Kuyt gibi özellikle soyunma odasına yönelik bir hamle olması, saha içi ve dışında liderliği ele alması bekleniyor. Hollanda basınında bu transferle ilgili tartışılan bir diğer konu da Van Persie'nin, Kuyt'ın performansına ulaşıp ulaşamayacağı. 36 yaşındaki Kuyt, Feyenoord'da geçen sezonu 39 maç, 15 gol, 5 asistle tamamlarken 33 yaşındaki Robin Van Persie, Fenerbahçe'de 35 maç 14 gol, 4 asistlik performansa imza attı.







Fenerbahçe'de ne yaptılar?







KUYT



3 SEZON



130 MAÇ



37 GOL



14 ASİST







PERSİE



2 SEZON



83 MAÇ



36 GOL



7 ASİST











kaynak:sabah