Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine ait su kuyusuna giren yılanlar, kuyuya tonlarca su basılarak yakalanabildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki palet üretim ve geri dönüşüm atölyesine ait su kuyusunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

1,5 METRELİK YILANLAR ÇIKTI

Kuyudaki suyun az olması nedeniyle yılanlara ulaşmada zorluk çeken ekipler, su kuyusuna yaklaşık 21 ton su boşalttı. Ekipler, su seviyesinin yükselmesinin ardından yarım saat süren çalışma ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanları özel aparat kullanarak yakaladı.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDILAR

Yakalanan yılanlar, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: haberinburada