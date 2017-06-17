

Konya'da 17 yaşındaki genç kız babasına küfür ettiği gerekçesiyle tartıştığı 13 yaşındaki kuzeni tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.







Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Hasandedemescit Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre S.Ç.(17) isimli genç kız amcasının oğlu olan 13 yaşındaki A.A. ile babasına küfür ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.







GENÇ KIZI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI







Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası A.A. kuzeni S.Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.Ç.yi gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.Ç. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan S.Ç.nin hayati tehlikenin bulunduğu öğrenildi.











kaynak:haberler